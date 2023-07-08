На Земле уничтожено все химическое оружие

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении Ариас поздравил все государства-участников Конвенции о химическом оружии (КХО), а в данном случае США, с подобным крупным достижением международного сообщества.

"Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", - подчеркнул Ариас.

До этого президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию последних запасов химического оружия, остававшихся в арсенале страны.

Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконел заявил, что в США ликвидировали задекларированные запасы химоружия.

По словам сенатора, последние запасы химического оружия были уничтожены на военной базе в штате Кентукки. Рабочие уничтожили ракеты с нервно-паралитическим веществом, завершив многолетнюю компанию по уничтожению боеприпасов, объем которых к концу холодной войны насчитывал более 30 тыс. тонн.