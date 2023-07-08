https://news.day.az/unusual/1579583.html Средняя температура на Земле достигла новой рекордной отметки
Средняя температура на Земле достигла новой рекордной отметки
В четверг средняя температура на Земле снова установила новый рекорд за всю историю наблюдений, говорится в сообщении Национальных центров экологического прогнозирования США, передает Day.Az.
В понедельник была зафиксирована невиданно высокая температура на планете, которая впервые превысила отметку в 17 градусов Цельсия.
Во вторник средняя температура достигла 17,18 градусов Цельсия, и в среду она оставалась на том же уровне.
В четверг был средний температурный показатель на планете и составил 17,23 градуса Цельсия, что превысило предыдущий рекорд, установленный в середине августа 2016 года, и составлявший 16,92 градуса Цельсия.
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