Ученые открыли охоту на насекомых с помощью мини-дронов

Инженеры из компании PATS, учрежденной внутри Вагенингенского университета в Нидерландах, создали мини-дроны для борьбы с насекомыми-вредителями в теплицах. Об этом сообщает New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, вредители обнаруживаются внутри теплицы системой из инфракрасных камер, подключенных к интернету. Изображение с камер обрабатывает алгоритм на основе искусственного интеллекта.

На основе данных о размере насекомого и частоте взмахов его крыльев вычисляется, что это за вредитель. Система не атакует полезных насекомых, таких как пчелы.

Когда вредитель определен, то сигнал передается дронам, установленным на постаменте с беспроводной зарядкой. Один из них отправляется к местоположению вредителя. В результате беспилотник идет на столкновение с насекомым, а после возвращается на базу.

По данным New Atlas, базовая версия системы только с камерами уже используется на 250 объектах по всей Европе. Систему с беспилотниками на постаменте пока испытывают. Ученые планируют начать поставлять новинку до конца 2023 года.