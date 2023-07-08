15 фотографий интересностей, которые люди обнаружили за порогом своего дома

Чудеса поджидают нас всех за каждым поворотом - достаточно просто выйти на улицу, а не сидеть дома. Что и делают пользователи сайта Reddit, которые с радостью и энтузиазмом делятся со всеми желающими интересностями, которые они обнаружили у себя за порогом. Идеальное колесо обозрения, расплавленный тротуар и переезд целого дома - вот одни из тех открытий, ради которых стоит совершить ошибку и всё-таки выйти из комнаты!

1. Здание, которое так и просит его включить!

2. "Нашёл дверь (и ничего больше) на заброшенном пляже"

3. "Возле моего дома есть здание в форме коробки"

4. Бумага победила камень

5. Скульптура детей на качелях возле дерева, которого уже нет

6. Стеклянный фонарь выжигает всё на своём пути

7. Тень дерева спасает снег

8. Колесо обозрения в Лондоне и идеальный ракурс

9. Водители припарковали машины так, что они сочетаются по цвету со стенами

10. Оголённый провод упал на тротуар и расплавил его

11. "Эта улица такая узкая, что на ней есть светофор"

12. Мини-сад в асфальте

13. Подсолнух-переросток

14. Переезд всего дома выглядит как-то так

15. Две машины - прямые противоположности друг другу

Twizz