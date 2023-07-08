Дети напоказ: Почему нельзя публиковать фото малышей в Сети

Каждый родитель считает, что его ребенок самый умный, забавный и смышленый, и потому спешит поделиться этой информацией с другими. И тут на помощь ему приходят социальные сети, в которых все рады прокомментировать новые фото и видео, которые появляются в ленте. Но сегодня мы расскажем вам о том, почему ни в коем случае не стоит публиковать фото своих детей в Сети.

Во-первых, личные границы человека

Возможно, этот пункт покажется вам глупым, ведь это ребенок, но теперь представьте, каково было бы вам, если бы в Сети гуляли ваши детские фото, на которых вы голенький лежите в песке, или только-только осваиваете горшок? Неприятно, конечно, а теперь представьте, что после корпоратива ваши фото кто-то выложит в Сети, что первое вы скажете: "в следующий раз спроси меня".

Во-вторых, иллюзия безопасности

Вы публикуете фото своих детей на пляже, рассказываете о его предпочтениях в еде, в какой школе он учится и кто его друзья - и вам кажется, что эта информация останется в кругу ваших "друзей". Но это вовсе не так, публикуя фото в любой социальной сети, вы соглашаетесь с негласным условием, что этим материалом свободно может пользоваться любой пользователь. А вы точно знаете всех своих 200-300 подписчиков лично? Кто они и какие именно эмоции вызовут у них фото вашего ребенка?

В-третьих, комментарии

Не стоит забывать, что людям нравится высказывать свое мнение в Сети и зачастую оно не бывает позитивным. Так, например, под снимком дочери популярной певицы Бейонсе, многие обозвали ее "уродливой". Готовы ли вы подвергать своего ребенка такой психологической опасности?

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