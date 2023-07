9 неизвестных фактов о «Титанике», которые заставят по-новому взглянуть на любимый фильм

20 лет тому назад затонул экранный "Титаник", но для участников фильма всё только началось: Джеймс Кэмерон заслужил 10 "Оскаров", а Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет получили колоссальный взлет в звездной карьере.

Однако, картина могла получиться иной - с Розой-Мадонной, Брэдом Питтом в роли Джека и без трека "My Heart Will Go On".

Сегодня мы раскроем некоторые загадки легендарного фильма, которые остро впились в умы телезрителей. Поместился бы Джек на двери - узнаешь дальше.

В роли Джека мог бы быть Брэд Питт

И не только он: на главную мужскую роль пробовались Мэттью Макконахи, Том Круз и Джереми Систо. Однако режиссер Джеймс Кэмерон отдал предпочтение Лео, который практически "соскочил" в последний момент, так как судьба главного героя показалась ему малодраматичной.

Впрочем, в роли рыженькой Розы мы могли увидеть не полюбившуюся Уинслет, а Гвинет Пэлтроу, Шэрон Стоун, Николь Кидман или даже Мадонну!

У Лео был дублер

30-летний Бретт Бейкер был совершенно не похож на молодого Ди Каприо, но его лицо нигде не мелькало. В кадре он "позаимствовал" Лео свою богемную шевелюра, плечи и спину.

Бейкер признается, что опыт съемок в "Титанике" был у него достаточно болезненный и в некоторой мере обидный. Ведь сниматься в самом дорогом блокбастере Голливуда тех времен и по сути остаться невидимкой без роли - еще то испытание. Не будь на тот момент у актера денежных проблем, он вряд ли бы согласился на съемки.

По словам дублера, условия работы были достаточно суровые. Актеры находились на площадке по 14 часов, а при съемке эпизода смерти Джека Бейкеру пришлось провести в воде 8 часов, держась за дверь.

Джек Доусон существовал в реальности

Джеймс Кемерон был немало удивлен, узнав, что выдуманный им персонаж действительно в 1912 году находился на борту лайнера. Он погиб в крушении и был похоронен на кладбище в Новой Шотландии. Не секрет, что его могила - самая посещаемая.

Да, на двери было место для двоих

Жаркий спор о том, поместился бы Джек на двери вместе с Роуз, не умолкает среди фанатов долгие годы. Свое решение предложили ученицы Вестминстерского колледжа, доказав, что оба спаслись бы, убери они свои спасательные жилеты под дверь.

Девочки-математики изучили плавучесть материалов, применяемых для изготовления корабельных дверей тех времене, и процент соли в воде.

Джеймс Кэмерон остался непреклонен: "В сценарии четко указано, что Джек умрет, и точка. "Титаник" - это картина о любви и потере. Оставлять Джека в живых означало бы полностью перечеркнуть концепцию фильма".

Знаменитый рисунок нарисовал сам Кэмерон

Эти руки принадлежат режиссеру картины, а не Ди Каприо. Поскольку Кэмерон - левша, а Лео - правша, кадр пришлось повернуть.

Проклятие бриллианта "Сердце океана"

Все помнят эту роскошную подвеску, которую бабуля Роза легкомысленно выбросила в океан. При разработке дизайна украшения создатели взяли за образец алмаз "Хоуп", которым, согласно легенде, обладал Людовик XVI, и который приносил своим владельцам несчастья.

Для "Титаника" изготовили 3 варианта украшения, и 2 из них можно увидеть в фильме.

По завершению съемок компания-производитель копий винтажной одежды и украшений, The J. Peterman Company, получила от студии 20th Century Fox коммерческое разрешение на изготовление и продажу копий реквизита.

В 1998 году компания запустила продажу дешевых копий знаменитого бриллианта чуть меньше, чем за 200 долларов. За год J. Peterman продали миллион единиц, но спустя год с треском обанкротились.

Фирму перекупила сеть Paul Harris Stores, которую вскоре постигла та же участь. Поднакопив деньжат, J. Peterman сумели выкупить свои бутики, но с тех пор на продажу "Сердца океана" было наложено табу.

Где сейчас находится оригинальный реквизит из "Титаника", неизвестно.

Экспромт в сценарии

Знаменитая фраза Джека "Я король мира!" на самом деле была экспромтом Ди Каприо.

Кроме того, в сценарии не было сцен плевков главных героев и момента, когда Роза плюет в лицо жениху Каледону. По задумке она должна было кольнуть его булавкой.

"Титаник" мог остаться без песни "My Heart Will Go On"

Под этот трек рыдала вся женская аудитория картины, и именно эта песня получила "Оскар" как лучшая музыка в фильме. Но она могла и не появиться в картине, поскольку Кэмерон долго настаивал на том, чтобы в "Титанике" присутствовал один инструментал.

По словам композитора Джеймса Хорнера, на записи демо студия плакала навзрыд, как и сама исполнительница Селин Дион. К слову, певица долго сомневалась насчет исполнения "My Heart Will Go On". Но, узнав сюжет фильма, ее сомнения отпали.

Источник