Продан в дом в центре Лондона, где снимали известные фильмы

Дом в центре Лондона, в котором снимались такие фильмы, как "Мэри Поппинс возвращается" (2018) и "Без единой улики" (1988), продан за £12 млн ($15,4 млн).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Daily Mail.

По ее информации, из окон георгианского особняка XVIII века открывается вид на южный неф Вестминстерского аббатства и расположенный поблизости Биг-Бен. В доме общей площадью 700 кв. м есть восемь спален, пять ванных комнат и столько же гостиных.

Особняк, расположенный в центре района Вестминстер, пользовался любовью у создателей фильмов. Помимо упомянутых мюзикла про Мэри Поппинс с Эмили Блант в главной роли и комедийного детектива про Шерлока Холмса с Майклом Кейном и Беном Кингсли, в интерьерах этого дома снимался диснеевский фильм "Щелкунчик и четыре королевства" (2018), а актер Хью Грант использовал одну из его комнат в качестве гримерной во время съемок мини-сериала "Чрезвычайно английский скандал" (2018).

Особняк ушел с молотка на торгах, устроенных аукционным домом Sotheby's. Имя нового обладателя не сообщается.