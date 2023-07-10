Основатель AliExpress спровоцировал миллиардные убытки своих компаний

Основанные мятежным миллиардером Джеком Ма китайские компании Ant Group и Alibaba потеряли более 850 миллиардов долларов рыночной стоимости с начала конфликта бизнесмена с властями, подсчитал Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, после критики одного из китайских регуляторов, высказанной Ма три года назад, в отношении Ant Group было начато расследование. Оно официально завершилось лишь 6 июля - финансовой корпорации назначили штраф в 1 миллиард долларов, выявив длинный список нарушений.

Однако издержки от конфликта Ма с властями для Alibaba и Ant выходят далеко за пределы этого штрафа. В 2020 году регуляторы КНР спровоцировали отмену IPO (первичное публичное размещение акций) Ant Group, которое предполагало оценку компании в 315 миллиардов долларов. После этого финтех-корпорации пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть операции в некоторых секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками. В итоге ее капитализация упала до 78,5 миллиарда долларов.

Интернет-гигант Alibaba пострадал еще больше, оказавшись в центре кампании китайских властей по ужесточению контроля над IT-сектором. К концу торгов 7 июля рыночная стоимость компании составляла 234 миллиарда долларов - по сравнению с 2020 годом она опустилась на 620 миллиардов.

Проблемы у компаний начались, когда Ма публично обвинил власти КНР в неэффективной экономической политике, сдерживающей инновации в финансовой индустрии. Уже через несколько месяцев IPO Ant Group отложили на неопределенный срок, и Alibaba оштрафовали на рекордные 2,8 миллиарда долларов за нарушения антимонопольного законодательства. Весной 2023 года менеджмент решил разделить Alibaba на шесть частей, которые смогут самостоятельно выйти на биржу.

Из-за проблем с властями миллиардер уехал из Китая и долгое время жил в Токио. В марте 2023 года Bloomberg писал, что власти КНР пытаются убедить Джека Ма вернуться на родину, чтобы тот помог продемонстрировать государственную поддержку китайскому бизнес-сообществу. В том же месяце Ма прибыл в Китай.