Археологи обнаружили в Италии древнюю фреску с изображением пиццы

На картине 2000-летней давности, обнаруженной на полуразрушенной стене во время недавних раскопок в археологическом парке Помпеи недалеко от Неаполя, изображено серебряное блюдо с круглой лепешкой и свежими и сушеными фруктами.

Как сообщает Day.Az, при этом эксперты отметили, что эта древняя версия современной пиццы не включала недоступные в те времена классические ингредиенты, такие как помидоры и сыр, зато в ее составе был продукт, похожий на ананас.

Считается, что фреска изображает дары, предлагаемые гостям, следуя греческой традиции, восходящей к эллинистическому периоду.

Римский город Помпеи был погребен под пеплом после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., в результате чего погибло около 2 000 человек. Руины города - это сокровищница артефактов, которые археологи обнаруживают с момента первых раскопок в 1748 году.