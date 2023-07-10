Ученые нашли врата в загробный мир

Международная группа археологов объявила об обнаружении руин древнего подземного храма, в котором находилась дверь, считающаяся вратами в загробный мир. Храм располагается на территории древнего города Митла, принадлежавшего сапотекам, доколумбовой индейской культуре, и расположенного на территории современной Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет издание Ars Technica.

Исследователи провели сканирование местности с помощью георадара, электротомографии и сейсмошумовой томографии. Эти методы позволяют определить свойства различных грунтов и материалов, отражающих электромагнитные и сейсмические волны, и выявить подземные полости и захороненные предметы.

На территории Митлы находятся пять отдельных групп зданий, включая то, что называется Церковью, или Северной группой. Она представляет собой одноэтажные прямоугольные здания с прямоугольными дворами. Археологи предположили, что они являются подходящим местом для поиска подземного храма, который фигурировал в описаниях священника по имени Франсиско де Бургоа. В 1674 году Бургоа описал огромный подземный храм с четырьмя соединенными между собой залами, в последнем из которых была каменная дверь, ведущая в глубокую пещеру.

Согласно верованиям сапотеков, дверь в пещеру служила входом в загробный мир, известный как Лиобаа ("место отдыха"). Как писал Бургоа, пещера была использована для погребения тел великих лордов и вождей, павших в бою. Испанские солдаты, прибывшие сюда с христианскими миссионерами, затем замуровали врата и разрушили храм. В настоящее время над этим местом стоит церковь Сан-Пабло, построенная прямо на части руин.

После получения результатов сканирования ученые объединили данные для создания трехмерной модели участка. Георадар и электротомография подтвердили наличие большой пустоты под главным алтарем церкви Сан-Пабло, которая, казалось, соединяется с другой пустотой к северу от церкви. Есть также два прохода, ведущих в основную пустоту с востока, глубиной от пяти до восьми метров. Команда также смогла определить местонахождение возможного заблокированного входа.