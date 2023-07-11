Ученые опубликовали фото первой известной обнаженной звезды
Ученые Гейдельбергского университета открыли первую обнаженную звезду средней массы, которая является недостающим звеном эволюции двойных систем из массивных звезд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.
Обнаженные звезды представляют собой звезды, которые потеряли большую часть своих внешних слоев, обнажив горячее и плотное ядро, богатое гелием. Большинство таких объектов образуются в двойных звездных системах, в которых сильное гравитационное притяжение одной звезды аккрецирует вещество другой звезды.
В течение долгого времени астрофизикам было известно о существовании маломассивных обнаженных звезд, таких как субкарлики, а также массивные обнаженные звезды, известные как звезды Вольфа-Райе. Звезды средней массы были предсказаны, но их существование до сих пор не было подтверждено.
Исследователи провели наблюдения с помощью Very Large Telescope в Чили, обнаружив, что звезда, которая ранее рассматривалась как единый объект, представляет собой двойную систему, состоящую из звезды промежуточной массы и быстро вращающегося компаньона, который раскрутился за счет аккреции вещества.
Система расположена в соседней карликовой галактике Малое Магелланово облако (ММО). Звезды в этой галактике содержат меньше тяжелых элементов, чем массивные звезды в нашем Млечном Пути. Модели звездной эволюции предсказывают, что примерно через миллион лет звезда с обнаженным ядром взорвется как сверхновая, оставив после себя остаток в виде нейтронной звезды. После этого уже компаньон начнет отдавать вещество, в результате чего вся система в будущем может стать прародителем рентгеновских двойных и слияния двух нейтронных звезд.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре