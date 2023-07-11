Сегодня Землю накроет магнитная буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на novos.mk.ru, утром и днем 11 июля магнитное поле планеты будет слабовозмущенным. Сила колебаний составит от одного до трех баллов. В полночь она резко вырастет до пяти баллов, а 13 июля - до рекордных шести баллов.

Геомагнитные бури - это возмущение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное направлением в сторону планеты высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, повышенным давлением, бессонницей, плохим самочувствием, снижением жизненного тонуса, повышенной нервной возбудимостью.

Ухудшение самочувствия во многом связано с тем, что во время магнитных бурь у человека густеет кровь. Из-за этого ухудшается кислородный обмен, увеличивается нагрузка на сосуды и сердце. В этот период число инфарктов увеличивается более чем в три, инсультов - в два, приступов стенокардии - в полтора раза.

В связи с этим врачи рекомендуют в дни магнитных бурь не перегружать себя работой, не нервничать и не ввязываться в конфликты, отказаться от употребления алкоголя, а также жирной пищи и острых блюд.