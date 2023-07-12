Приближается пик одновременной вулканической активности на планете

Вулкан Вильяррика в Чили тоже активизировался, что приближает этот год к пику одновременной вулканической активности на планете в современную эпоху.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Количество извержений за первые полгода 2023 года уже почти сравнялось с количеством извержений за весь прошлый год.

Напомним, часть учёных ожидает одновременного извержения огромного количества вулканов с конца прошлого века.

Большинство вулканов разом извергались 10, 22, 30, 40, 49 и 60 млн. лет назад. То есть примерно каждые десять миллионов лет.