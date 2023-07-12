https://news.day.az/unusual/1580375.html Приближается пик одновременной вулканической активности на планете - ВИДЕО
Приближается пик одновременной вулканической активности на планете - ВИДЕО
Вулкан Вильяррика в Чили тоже активизировался, что приближает этот год к пику одновременной вулканической активности на планете в современную эпоху.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Количество извержений за первые полгода 2023 года уже почти сравнялось с количеством извержений за весь прошлый год.
Напомним, часть учёных ожидает одновременного извержения огромного количества вулканов с конца прошлого века.
Большинство вулканов разом извергались 10, 22, 30, 40, 49 и 60 млн. лет назад. То есть примерно каждые десять миллионов лет.
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