Археологи обнаружили окаменелость древнего животного

Ученые из Пенсильванского университета и Университета Цинциннати нашли и описали окаменелость древнего морского животного - хомалозои из отряда солютов. Как передает Day.Az, о результатах работы сообщается на портале Phys.org.

Останки были обнаружены в породах девонского периода в Пенн-Дикси (США), в этом месте Homalozoa, также называемая Carpoida, была найдена впервые. Примерный возраст находки оценивается в 382 миллиона лет. Небольшое беспозвоночное животное обитало в океане, который покрывал планету задолго до появления динозавров.

Хомалозои относятся к иглокожим и приходятся родственниками ныне живущим морским звездам, ежам и лилиям. Они сформировались в середине кембрийского периода около 500 миллионов лет назад.