Африке напорочили вымирание

В ближайшие десятилетия ряд африканских стран могут столкнуться с угрозой вымирания на фоне глобального потепления. Риск тотального снижения численности населения к 2080 году затронет Нигерию и другие государства Западной Африки, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Института глобальных систем Эксетерского университета (Global Systems Institute, GSI).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на резкое сокращение численности населения могут повлиять ряд факторов. Среди ключевых - антропогенный, непосредственно связанный с негативными последствиями от деятельности человека, а также усиление влияния природного феномена Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного в среднем на несколько градусов Цельсия.

В результате угроза ухудшения жизненных условий в ближайшие десятилетия затронет в общей сложности треть населения планеты, включая ряд африканских стран. Помимо государств Западной Африки с подобной проблемой столкнутся страны Персидского залива. Уже сейчас тропический саванная область в Африке под названием Сахель нагревается быстрее остальных регионов мира.

Под угрозой вымирания могут оказаться такие страны, как Буркина-Фасо и Мали, а также государства, расположенные к югу от Сахары. При этом усугублению проблемы будет способствовать нехватка питьевой воды, деревьев и парковых зон. В то же время особому риску будут подвержены дети младше пяти лет, так как они в отличие от взрослых в меньшей степени способны к самостоятельному регулированию температуры тел.