Остатки «внеземных технологий» найдены на дне Тихого океана?

"Гарвардский ученый Ави Лоэб утверждает, что собрал остатки "внеземных технологий" со дна Тихого океана", передает Day.Az.

За интригующем названием статьи скрывается намного менее сенсационный, чем может показаться, текст.

Итак, астрофизик Гарвардского университета Ави Леб, только что завершил двухнедельную экспедицию стоимостью 1,5 миллиона долларов в глубины Тихого океана, где он, как полагает, обнаружил остатки первого подтвержденного межзвездного объекта, приземлившегося на Землю.

В 2014 году таинственный метеор, получивший название IM1, упал у побережья Папуа, штат Нью-Гиннес, и, как полагали, прилетел из межзвездного пространства.

Леб руководил группой глубоководных исследователей, которые обнаружили 50 шариков - расплавленных капель диаметром около полмиллиметра, протащив большие магнитные салазки по поверхности океана. Эти крошечные объекты выпадают из метеоритов, влетающих в атмосферу Земли и прожигающих ее.

Астрофизик считает, что сферы, скорее всего, сделаны из сплава стали и титана - материала, намного более прочного, чем обычное железо, встречающееся в типичных метеорах.

Во вторник "охотник за инопланетянами из Гарварда" обновил свой постоянный блог на Medium:

"Как расплавленные капли огненного шара, они несут информацию об элементном и изотопном составе первого признанного межзвездного метеора...Сферулы были обнаружены в основном вдоль наиболее вероятного пути IM1, а не в удаленных от него контрольных областях.

В ближайшие недели мы проанализируем их элементный и изотопный состав и сообщим о наших данных в статье, представленной в рецензируемый журнал".