Астрономы обнаружили планету-зеркало с металлической атмосферой

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа CHEOPS в ходе исследования установила, что экзопланета LTT9779b, где идут дожди из расплавленного титана, имеет самую высокую отражающую способность, которую когда-либо наблюдали вне Солнечной системы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, итоги исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Экзопланета LTT9779b, сопоставимая с размером Нептуна, располагается на расстоянии 260 световых лет от Земли. Она отражает до 80% падающего на нее света от родительской звезды.

LTT9779b располагается к звезде настолько близко, что один оборот занимает 19 часов. Ранее на таком расстоянии специалисты обнаруживали только газовые планеты-гиганты, по размеру превышающие Землю в 10 раз, а также скалистые планеты.

Дневная температура планеты составляет 2 тыс. градусов Цельсия, что является слишком высокой температурой для формирования облаков. Однако астрономы обнаружили в атмосфере LTT9779b признаки их существования. Специалисты считают, что высокая температура способствует плавлению и испарению металлов и силикатов, которые перенасыщают атмосферу и образуют металлические облака.