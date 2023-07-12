Ученые в США нашли редкие окаменелости карпоидов девонского периода

Группа ученых из университетов Пенсильвании и Цинциннати (США) обнаружили окаменелость древнего морского животного - хомалозои (Homalozoa) также называемого карпоидом (Carpoida) из отряда солютов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы на сайте Phys.org.

Карпоиды - необычные и редкие ископаемые, при жизни животные обладали ассиметричным покрытым пластинами телом. Они располагались в виде мозаики или накладывались друг на друга, подобно черепице.

Останки были найдены в породах девонского периода на территории природного заповедника Пенн-Дикси (США). Примерный возраст находки оценивается в 382 млн лет. Ученые установили, что ранее беспозвоночное животное обитало в океане задолго до появления динозавров.

"За 50 лет работы с палеозойскими окаменелостями на северо-востоке США я изучил более тысячи различных образцов и ни разу не видел даже намека на подобных существ. Это самое необычное явление из пласта этого периода, которое когда-либо было обнаружено", - рассказал палеонтолог, профессор из Университета Цинциннати Карлтон Бретт.