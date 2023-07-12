https://news.day.az/unusual/1580746.html Кадры необычного шельфового облака в Индии - ВИДЕО
Кадры необычного шельфового облака в Индии - ВИДЕО
Кадры необычного шельфового облака разошлись в индийских соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вся северная Индия последние пару дней страдает от проливных дождей. На фоне этого в Харидваре, штат Уттаракханд, появилось массивное шельфовое облако. На видео, которое разошлось в местных соцсетях, видно, как большое облако образует широкую дугу в небе, за этим наблюдает удивленная толпа местных жителей.
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