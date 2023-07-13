Внеземное происхождение фрагментов «межзвездного корабля» поставили под сомнение

Моника Грейди, профессор планетарных и космических наук в Открытом Университете (Великобритания), раскритиковала астрофизика Ави Леба, недавно заявившего об обнаружении на дне Тихого океана фрагментов материала, которые, по его мнению, могут быть частями внеземного корабля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет The Conversation.

Фрагменты представляют собой металлические шарики (или сферулы) диаметром полмиллиметра. Они были найдены на дне Тихого океана недалеко от Папуа-Новой Гвинеи в месте предполагаемого падения метеора CNEOS 20140108 (IM1), скорость которого была характерна для объекта, прилетевшего из-за пределов Солнечной системы. Ученые предполагают, что IM1 может быть первым зарегистрированным метеором, который возник в результате вхождения в атмосферу Земли межзвездного космического тела. Леб, который организовал экспедицию по поиску фрагментов, утверждает, что они являются обломками корабля пришельцев.

Однако Грейди считает, что предположение Леба ни на чем не основано. Подобные фрагменты уже находили в ходе экспедиции HMS Challenger в 1872-1876 годах. Тогда со дна океана извлекли материал, который содержал множество металлических "капель". Они образуются, когда от метеороида, вошедшего в атмосферу Земли, отрываются расплавленные фрагменты, которые быстро остывают и затвердевают.

Другие экспедиции также находили металлические шарики, однако в то время, начиная с 1872 года и на протяжении XX века, увеличилось количество антропогенных выбросов в атмосферу. Частицы, возникающие при сжигании угля и топлива в транспортных средствах, также имеют сферическую форму, и без анализа химического состава шариков невозможно идентифицировать их как фрагменты внеземного тела.

Предварительный анализ шариков показывает, что они в основном состоят из железа с небольшим количеством металлов в следовых количествах. Они содержат незначительное количество никеля, что указывает на их происхождение, связанное с метеоритами Солнечной системы. Наиболее убедительным доказательством служило бы измерение возраста шариков, превышающего возраст Солнца, что позволило бы идентифицировать их как межзвездные. Однако даже в этом случае доказательства, что сферулы принадлежали космическому телу искусственного происхождения, получены не будут.

Ранее мы демонстрировали кадры находки, которая стала причиной дискуссий об их внеземном происхождении.