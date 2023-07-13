В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет

Международная команда археологов под руководством Университета Северной Каролины обнаружила в Израиле мозаичное панно позднеримского периода. Таким образом, возраст находки составляет около 1600 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте американского университета.

Раскопки проводились в синагоге в Хукоке в области Нижняя Галилея. Мозаика расположена на полу возле главного входа в здание. Она представляет собой большое панно, в центре которого находится загадочная надпись на иврите, обрамленная венком. По бокам на арамейском языке написаны имена либо жертвователей, которые выделили средства на создание мозаики, либо авторов.

По бокам венка изображены львы, положившие передние лапы на головы быков. Вся панель окружена украшенной каймой, изображающей хищных животных, преследующих добычу.

Археологи обнаружили, что в начале 14 века н.э. синагога была перестроена и увеличена в размерах. Это событие, по-видимому, произошло в связи с прокладкой нового международного пути, соединяющего Каир и Дамаск.