Озеро в этой стране могло стать началом новой эпохи на Земле

Международная группа ученых под руководством университета штата Мэн (США) предложила использовать прослойки отложений со дна канадского озера Кроуфорд в качестве эталона, свидетельствующего о начале новой геологической эры - антропоцена. Результаты исследования были представлены на конференции Общества Макса Планка, посвященной климату, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Антропоцен - период, когда деятельность человека изменила состав земных пород так, что их стало легко отличить от более старых отложений. В качестве возможных участков начала новой эпохи рассматривались тропические кораллы в США и Австралии, торфяное болото в горах Польши, антарктический ледяной щит и человеческие останки в Вене. В итоге ученые остановили выбор на озере Кроуфорд-Лейк, расположенном недалеко от Торонто в Канаде.

По словам процессора Саутгемптонского университета Эндрю Канди, присутствие плутония в годичных прослойках отложений на дне озера Кроуфорд является четким индикатором того, когда человечество начало доминировать на Земле и оставило глобальный след на планете.

"Плутоний присутствует в природе лишь в следовых количествах, однако в начале 1950 годов его концентрация начала резко расти по всему миру из-за испытаний первых термоядерных бомб", - сказал он.

Профессор Канди и его коллеги на протяжении многих лет занимаются системными поисками "золотого гвоздя" в рамках так называемой Антропоценовой рабочей группы (AWG), коллегии ведущих геологов, географов и химиков мира, созданной в 2009 году Международной комиссией по стратиграфии (ICS) для определения времени начала антропоцена. Все последующие годы представители AWG изучали всех возможных кандидатов на роль подобного эталона.

В рамках исследования участники рабочей группы пришли к консенсусу, что на роль "золотого гвоздя" больше всего претендуют отложения пород, которые формировались на дне озера Кроуфорд в последние несколько тысяч лет. В ближайшее время ученые намерены передать полученные со дна озера пробы пород в руководящие органы Международной комиссии по стратиграфии. В случае, если образцы и научные выкладки будут одобрены, идея начала антропоцена получит первое официальное признание на международном уровне.