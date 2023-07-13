Океаны позеленели

Изменение климата приводит к изменению цвета Мирового океана, делая его со временем более зелёным, говорится в новом исследовании, в котором проанализированы данные 20-летних наблюдений со специализированных спутников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабр, это открытие - первое чёткое доказательство того, что антропогенное изменение климата приводит к изменению цветовой палитры морей за счёт разрушения крошечных морских организмов, фитопланктона. Эти долговременные изменения цвета могут открыть новые аспекты здоровья океанических экосистем, что может послужить основой для сохранения морской среды и управления ею в эпоху быстрого глобального потепления.

Антропогенное изменение климата, вызванное потреблением человечеством ископаемого топлива, уже оказывает обширное влияние на состояние океанов Земли. Уровень моря повышается по всему миру, ураганы становятся всё более частыми и интенсивными, полярные морские льды исчезают с поразительной скоростью, а многие морские организмы ищут убежища за пределами своих обычных географических ареалов.

Учёные давно предсказывают, что изменение климата приведёт и к изменению цвета океана, поскольку нарушит жизнь фитопланктона, обитающего у поверхности и составляющего основу морской пищевой сети. Как фотосинтезирующий организм, фитопланктон содержит пигмент хлорофилл, отражающий зелёный свет, поэтому в местах, где обитают большие популяции этих морских микроорганизмов, океан обычно более зелёный.

Спутники, наблюдающие за океаном, видят изменения в составе морского хлорофилла, но вычленить из этого разноцветного шума чёткий сигнал об антропогенном изменении климата довольно сложно из-за больших колебаний активности фитопланктона из года в год. Предыдущие исследования показали, что для выявления признаков изменения климата в цвете океана потребуется несколько десятилетий наблюдений за хлорофиллом из космоса.

Теперь группа специалистов под руководством Б.Б. Кейла, главного научного сотрудника Национального океанографического центра в Саутгемптоне, обнаружила этот долгожданный климатический сигнал гораздо раньше намеченного срока, проанализировав уникальные наблюдения за так называемым "дистанционным зондированием отражательной способности" со спутника НАСА Aqua, запущенного в 2002 году.

Спутник Aqua оснащён прибором Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), который способен отслеживать не только хлорофилловые оттенки, но и семь различных цветов, что позволяет обнаружить "сдвиги в цвете океана и, как следствие, в экосистемах поверхностных слоёв океана, которые обусловлены изменением климата", говорится в исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature.

Изучив результаты исследований по этой теме, Кейл рассказал, что "понял, что MODIS-Aqua вот-вот исполнится 20 лет, узнал, что НАСА подумывает о закрытии Aqua, и подумал, что в полном цветовом спектре должно быть больше сигналов, чем единственный показатель - хлорофилл".

Кейл и его коллеги проанализировали мультиспектральные наблюдения MODIS-Aqua за Мировым океаном с июля 2002 по июнь 2022 года. Результаты показали значительные изменения цвета на 56% территории океана за этот период, в основном в тропических регионах в пределах 40° от экватора, которые нельзя объяснить естественными годовыми колебаниями в размножении фитопланктона.

По мнению авторов, "полученные результаты позволяют предположить, что последствия изменения климата уже ощущаются в поверхностных морских микробных экосистемах, но ещё не обнаружены", - говорится в исследовании.