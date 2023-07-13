Рентген выявил скрытые детали на портрете фараона Древнего Египта

Международная группа археологов под руководством Университета Сорбонны в Париже с помощью рентгеновского анализа фрески с изображением фараона Рамзеса II обнаружила скрытое изображение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы представлены в журнале PLOS ONE.

Фреска была создана 3000 лет назад, ее обнаружили на стене гробницы чиновника по имени Нахтамун, который был похоронен недалеко от Фив (современный Луксор). На фреске фараон оплакивает смерть своего отца Сети I. Он повернут к человеческой фигуре, детали которой плохо различимы.

Однако анализ показал, что вместо отца древнего фараона на изображении был древнеегипетский бог Птах. Считается, что его почитали как творца мира, бога мертвых, а также правды и порядка. Сам фараон изображен с выступающим "адамовым яблоком" - деталь, которая ранее не встречалась в древнеегипетском искусстве.

Кроме того, древние египтяне перерисовали Рамзесу II нагрудное украшение - изначально он был нарисован с воротником шебю, который был не характерен для времени правления фараона. Также изначально он был изображен с щетиной, что не характерно для египетского искусства.

По словам археологов, изменения могли быть связаны с некоторой переменой символического значения предметов с течением времени. Открытия требуют дальнейшего изучения для установления точных причин и сроков изменений.