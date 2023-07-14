Ученые обнаружили следы древшейших ледников

Ученые обнаружили следы древнейших ледников, которые существовали 2,9 миллиарда лет назад, в породах, расположенных под крупнейшими в мире месторождениями золота в Южной Африке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geochemical Perspectives Letters.

Исследователи отобрали пробы диамиктита и сланца в районе золотого рудника Клипвал (ЮАР). Образцы сланца были также получены из двух глубоких скважин (PNG2, PNG3), пробуренных недалеко от рудника в 1988 году подразделением AngloGold Exploration Division. Эти места располагаются в районе мезоархейской вулкано-осадочной толщи, называемой супергруппой Понгола, отложение которой началось три миллиарда лет назад и которая в меньшей степени затронута тектоническими процессами.

Ученые предполагали, что супергруппа Понгола может содержать самые старые диамиктиты ледникового происхождения. Диамиктит представляет собой осадочную породу, состоящую из неоднородных камней разного размера, от частиц глины до крупных валунов. Ранее мезоархейские диамиктиты были найдены в Витватерсранде - другой супергруппе, располагающейся в ЮАР, - однако их происхождение было не ясно и могло быть связано как с ледниковыми процессами, так и с селевыми потоками.

Исследователи проанализировали содержание изотопов кислорода O-16, O-17 и O-18 в образцах пород из супергруппы Понгола и выявили рекордно низкое соотношение изотопов O-18 и O-17, которое раньше не наблюдалось ни в каких других осадочных породах, связанных с выветриванием. Это говорит о том, что выветривание происходило в условиях очень холодного климата.

Ученые предполагают, что когда-то эта область находилась близко к полюсам. Альтернативное объяснение состоит в том, что Земля находилась в состоянии "снежного кома", когда низкие концентрации CO2 и CH4 в атмосфере способствовали почти полному покрытию планеты льдом.