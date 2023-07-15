Италия вернула в Турцию древний артефакт

Древняя надгробная стела, похищенная из античного города Зевгма в турецкой провинции Газиантеп, вернулась в Турцию из Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в церемонии передачи артефакта принял участие министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Мероприятие прошло в Музее мозаики "Зеугма" в Газиантепе.

Обращаясь к присутствующим, министр Эрсой напомнил, что провинция Газиантеп оказалась в зоне разрушительных землетрясений, обрушившихся на Турцию в феврале этого года.

Коснувшись истории античного города. он рассказал, что Зевгма в переводе с древнегреческого языка означает "мост".

Зевгма была основана около 300 г. до н.э. , а золотой век древнего города пришелся на римский период, отметил он.

Глава ведомства сообщил, что за последние 20 лет власти Турции обеспечили возвращение в страну 12 016 похищенных произведений искусства.