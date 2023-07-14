Черви угрожают мировому климату

В последнее время дождевые черви стали активно распространяться в почве на территории Крайнего Севера, где подобных организмов не наблюдалось со времен последнего ледникового периода. Это обстоятельство может нанести значительный ущерб не только мировой экосистеме, но и мировому климату.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на ученых.

Черви способны нарушить естественный баланс экосистем в арктических и субарктических зонах, постепенно вытесняя местную редкую флору. Они помогают переворачивать почву и переносить органические вещества с поверхности, позволяя корням растений получать необходимый воздух и влагу для улучшения роста. В результате жизнестойкие виды могут вытеснить более слабые, что в дальнейшем изменит всю пищевую цепочку региона.

Вред от деятельности червей для глобального климата также заключается в том, что они могут вызвать микробную активность, которая высвободит мощные парниковые газы, хранящиеся в почве. Кроме того, дождевые черви также представляют опасность для корневой системы некоторых видов деревьев. Например, в северных регионах США они активно поедают органический материал на лесной подстилке, что приводит к резкому обнажению корней. С учетом непростых погодных условий в Арктике это может представлять серьезную опасность для сохранения некоторых видов растений.

Из-за изменений физических и химических свойств почвы травы и кустарниковые растения, как правило, процветают, замещая тундровые мхи и лишайники. Это станет благоприятным фактором для леммингов и полевок. Однако подобные растения не входят в рацион питания для других травоядных животных, что приведет к усложнению их адаптации к изменению доступной пищи. В то же время самая главная опасность от деятельности червей заключается в риске снижения арктического снежного покрова, который отражает солнечное тепло обратно в космос. В итоге со временем Земля будет поглощать гораздо большие объемы тепла, что значительно ускорит процесс глобального изменения климата.