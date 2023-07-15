Машинное обучение позволит ученым быстрее изучить лунные кратеры

Поверхность Луны рассказывает историю внутренней части Солнечной системы. Каждый упавший метеорит оставляет свой след, и вместе эти кратеры хранят информацию о событиях, произошедших на Луне и вокруг нее за последние 4 миллиарда лет, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.



Но запись может быть трудночитаемой. Возраст и пространственная плотность кратеров являются важнейшими показателями для расшифровки истории Луны, но анализ этих свойств может занять много времени и иногда требует доставки образцов на Землю.



Джей Х. Фейрвезер и его коллеги показывают в статье, опубликованной в журнале Earth and Space Science, что машинное обучение может стать быстрым и простым способом исследования лунных кратеров. Обучив алгоритм на более чем 50 000 изображениях ранее охарактеризованных кратеров, ученые смогли оценить возраст и плотность многих других многочисленных отметин на Луне.



Поначалу оценки алгоритма машинного обучения существенно отличались от тех, которые другие исследователи получили вручную. Но Фейрвезер и его коллеги смогли привести свои автоматизированные оценки возраста и плотности кратера в соответствие с предыдущими оценками.



Одной из проблем были условия освещения. Если кратеры были частично затенены скалами или располагались на неравномерно освещенных склонах, у алгоритма возникали проблемы с анализом. Исключение таких кратеров повысило точность. Наличие камней или захороненных кратеров также привело к тому, что алгоритм переоценил возраст кратеров на 10-45%, но он смог определить очень точный возраст молодых лунных поверхностей и ударных кратеров, как только камни, захороненные кратеры и другие нежелательные объекты были удалены с изображений.



Исследователи предупреждают, что, хотя машинное обучение может предоставить огромный объем информации о поверхности Луны, алгоритмы по-прежнему требуют тщательного контроля.