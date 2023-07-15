Волны жары и проливные дожди июня

На большей части Северного полушария с началом лета установилась небывалая жара, в то время как во многих регионах мира происходят разрушительные наводнения, вызванные непрекращающимися дождями. Эти и другие явления свидетельствуют о необходимости срочно активизировать действия по борьбе с изменением климата, сообщает Day.Az, об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По данным метеорологического агентства ООН, июнь ознаменовался самой высокой глобальной средней температурой за всю историю наблюдений, а волны жары продолжились и в начале июля. Проливные дожди и наводнения привели к гибели десятков людей , пострадали миллионы в Соединенных Штатах, Японии, Китае и Индии.

"Экстремальные погодные явления - все более частое явление в условиях потеплевшего климата - оказывают серьезное воздействие на здоровье человека, экосистемы, экономику, сельское хозяйство, энергетику и водоснабжение", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

"Мы должны активизировать усилия, чтобы помочь обществу адаптироваться к тому, что, к сожалению, становится новой нормой", - добавил он.

Волны жары - одно из самых смертоносных стихийных бедствий, ежегодно убивающее тысячи людей.

Высокие температуры повышают риск лесных пожаров, как это недавно произошло в Канаде, которая потеряла более девяти миллионов гектаров лесов только в 2023 году. Это намного выше, чем средний показатель за 10 лет, составляющий около 800 000 гектаров. Дым от массивных канадских пожаров распространился на большую часть северо-востока Соединенных Штатов, резко ухудшив качество воздуха.

В течение следующих двух недель в Средиземноморском регионе, а также во многих местах в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Турции ожидается температура воздуха выше нормы, при этом ртутный столбик поднимется более чем на пять градусов по Цельсию (41 градус по Фаренгейту) по сравнению с долгосрочным средним значением.

По данным Национальной метеорологической службы США, на юге Соединенных Штатов также усиливается жара. Эксперты предупреждают, что в некоторых местах могут быть зарегистрированы новые температурные рекорды.

В последние дни проливные дожди и наводнения нанесли серьезный ущерб и привели к гибели людей в нескольких частях мира.

Так, Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о сильных дождях для префектур Фукуока и Оита на Кюсю, третьем по величине острове страны. Два дня назад там уже был установлен рекорд по количеству осадков. "Таких дождей у нас никогда не было", - говорят японские метеорологи.

Между тем, проливные дожди прошли и на северо-востоке США, включая штат Нью-Йорк и Новую Англию. Нью-Йорк объявил чрезвычайную ситуацию - 11 июля более четырех миллионов человек были предупреждены о наводнениях.

Наводнения на северо-западе Китая унесли жизни 15 человек, а на севере Индии сильные муссонные дожди привели к гибели десятков людей, а также разрушению мостов и дорог.

Экстремальные погодные явления, такие как наводнения, жара и засуха, затрагивают миллионы людей и ежегодно обходятся человечеству в миллиарды долларов.

Эксперты ВМО подчеркивают, что развитые страны повышают свой уровень готовности с экстремальным погодным явлениям, в том числе вводят системы раннего предупреждения и управления наводнениями. Страны с низким уровнем дохода, как отмечают в ВМО, все еще крайне уязвимы перед нашествием стихии.

"По мере того как планета нагревается, мы ожидаем, что дожди будут становиться все более интенсивными и частыми, а значит стоит ждать и более масштабных наводнений", - отметил Стефан Уленбрук, директор ВМО по вопросам гидрологии, воды и криосферы.

По его словам, развитые страны, такие как Япония, очень хорошо подготовлены к такому развитию событий, но многие развивающиеся страны не имеют, например, соответствующих защитных сооружений.