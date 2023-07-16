https://news.day.az/unusual/1581641.html Гигантскую "рыбу судного дня" нашли у берегов Тайваня - ВИДЕО
Гигантскую "рыбу судного дня" нашли у берегов Тайваня - ВИДЕО
В ожидании глобальных бедствий сейчас застыл буквально весь мир. Всё из-за "сельдяного короля" или как его ещё называют "рыба апокалипсиса", которую обнаружили дайверы у берегов Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Загадочное существо в длину оказалось более двух метров, а в боках зияют глубокие чёрные дыры. Рыба неподвижно замерла в вертикальном положении.
Считается, что "сельдяной король" предвестник землетрясений, катастроф и несчастий.
В России это существо впервые увидели в 2019 году в Приморье и буквально через несколько месяцев наступила пандемия коронавируса.
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