Гигантскую "рыбу судного дня" нашли у берегов Тайваня

В ожидании глобальных бедствий сейчас застыл буквально весь мир. Всё из-за "сельдяного короля" или как его ещё называют "рыба апокалипсиса", которую обнаружили дайверы у берегов Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Загадочное существо в длину оказалось более двух метров, а в боках зияют глубокие чёрные дыры. Рыба неподвижно замерла в вертикальном положении.

Считается, что "сельдяной король" предвестник землетрясений, катастроф и несчастий.

В России это существо впервые увидели в 2019 году в Приморье и буквально через несколько месяцев наступила пандемия коронавируса.