Мощная вспышка на Солнце вызвала нарушения связи на Земле

Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце в воскресенье, 16 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает на сайте гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Первая вспышка продолжительностью 14 минут была зафиксирована в 11:26 по московскому времени, она вызвала нарушения коротковолновой радиосвязи на Земле. Вторая - продолжительностью 15 минут - зафиксирована в 18:08 по Москве. Третья вспышка зарегистрирована астрономами в 20:46 по московскому времени, она продлилась 28 минут.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что в прошлом месяце было зарегистрировано 163 солнечных пятна, что примерно в два раза больше, чем ожидалось за этот период. В последний раз такое количество пятен наблюдалось в сентябре 2002 года.