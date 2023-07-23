Ученые обнаружили новые последствия глобального потепления
Многолетняя мерзлота и ледники Арктики образуют непроницаемую "криосферную шапку", предотвращающую попадание подземного метана в атмосферу. Уязвимость криосферы к потеплению климата делает возможными эти выбросы. На Шпицбергене (Норвегия), где температура воздуха повышается быстрее, чем в среднем по Арктике, ледники отступают, устраняя препятствие для выхода метана, говорится в международном исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
При достаточно высоком давлении и низкой температуре метан под вечной мерзлотой и ледниками существует в виде твердого газогидрата. По мере повышения температуры происходит его распад, и, как следствие, выброс в атмосферу.
По сравнению с отступлением ледников разрушение вечной мерзлоты происходит все же медленно. А если отступает ледник, который был на суше, то обнажаются так называемые передние поля - земли, где вечная мерзлота не находится в равновесии с климатом и, следовательно, либо отсутствует, либо прерывиста, отмечают ученые. В таком случае для выхода метана наружу открываются новые пути еще быстрее, чем при таянии вечной мерзлоты в землях, не покрытых льдом.
В исследовании представлены доказательства того, что изменение климата вызывает широкомасштабную утечку метана в Арктике, регионе, известном своими обширными запасами этого газа под вечной мерзлотой. При этом сам метан является мощным парниковым газом, вторым по значимости после углекислого газа, и он, согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ответственен более чем за 25% потепления, с которым человечество сегодня сталкивается. Таким образом, обнаружена еще одна климатическая петля обратной связи.
Повышение температуры привело к потере 30% объема ледников на Шпицбергене с 1936 г., что сопровождалось уменьшением ледникового покрова примерно на 10,4%. Богатые метаном родники подземных вод сформировались в недавно обнаруженных передних полях 78 ледников. Проанализировав образцы воды, исследователи обнаружили, что концентрация метана в этих образцах в 600 000 раз выше его концентрации в воде, которая находится на поверхности земли в равновесии с атмосферой.
Хотя это исследование сосредоточено только на Шпицбергене, вполне вероятно, что выбросы метана из источников такого типа происходят и в других районах Арктики, считают ученые. Как писали "Ведомости. Устойчивое развитие", в России, где многолетняя мерзлота затрагивает до 65% всей территории, будет создана система ее государственного мониторинга. Такая система призвана отслеживать данные изменения показателей вечной мерзлоты, происходящих из-за глобального потепления.
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