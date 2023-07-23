Ученые обнаружили новые последствия глобального потепления

По сравнению с отступлением ледников разрушение вечной мерзлоты происходит все же медленно. А если отступает ледник, который был на суше, то обнажаются так называемые передние поля - земли, где вечная мерзлота не находится в равновесии с климатом и, следовательно, либо отсутствует, либо прерывиста, отмечают ученые. В таком случае для выхода метана наружу открываются новые пути еще быстрее, чем при таянии вечной мерзлоты в землях, не покрытых льдом.