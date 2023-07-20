Спасение планеты увидели в нарциссах

Ученые из Великобритании предложили кормить коров нарциссами ради снижения выбросов метана. О том, что спасение планеты увидели в цветах, сообщает Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Галатамин, который содержится в нарциссах, нейтрализует метан. Эксперимент показал, что включение в рацион крупного рогатого скота экстракта из цветов существенно сокращает количество парниковых газов в отрыжке животных. Кроме того, ученые считают, что нарциссы улучшат пищеварение животных.

"Мы ожидаем, что скот начнет лучше усваивать белкок. Это позволит снизить количество белковых добавок в комбикорме, так как животные будут получать больше необходимых элементов из растительности", - рассказал менеджер по техническим услугам в специализирующейся на производстве кормов для животных компании Rumenco Элисон Бонд.