https://news.day.az/unusual/1582625.html В США неизвестный выиграл в лотерею около $1 млрд
В США неизвестный выиграл в лотерею около $1 млрд
Участник лотереи Powerball в США в среду выиграл джекпот в размере $1,08 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, победитель может разбить всю стоимость приза на 30 ежегодных выплат или получить единовременную выплату в размере $516,8 млн.
Имя победителя не сообщается. Однако телекомпания CBS сообщает, что выигрышный билет был куплен в Калифорнии.
Этот приз стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball. Рекордный выигрыш составил $2,04 млрд, также был разыгран джекпот в размере $1,586 млрд.
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