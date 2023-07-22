https://news.day.az/unusual/1582904.html Июлю предрекли статус самого жаркого месяца в истории
Июлю предрекли статус самого жаркого месяца в истории
Июль 2023 года может получить статус самого жаркого месяца в истории. Таким прогнозом поделился климатолог Годдардовского института космических исследований НАСА в Нью-Йорке Гэвин Шмидт, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Во время встречи с экспертами по климату Шмидт заявил, что погодные изменения происходят по всему миру. Так, июль текущего года может оказаться самым жарким месяцем за сотни лет.
Особой проблемой в последнее время стала жара, от которой уже пострадали территории на юге США. "В течение последних четырех десятилетий температура росла десятилетие за десятилетием", - отметил климатолог.
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