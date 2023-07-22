Июлю предрекли статус самого жаркого месяца в истории

Июль 2023 года может получить статус самого жаркого месяца в истории. Таким прогнозом поделился климатолог Годдардовского института космических исследований НАСА в Нью-Йорке Гэвин Шмидт, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время встречи с экспертами по климату Шмидт заявил, что погодные изменения происходят по всему миру. Так, июль текущего года может оказаться самым жарким месяцем за сотни лет.

Особой проблемой в последнее время стала жара, от которой уже пострадали территории на юге США. "В течение последних четырех десятилетий температура росла десятилетие за десятилетием", - отметил климатолог.