У металлов впервые выявили способность к самовосстановлению

Ученые из Техасского университета и организации Sandia впервые выявили у металлов способность к самовосстановлению. Использование этого механизма позволит разработать самовосстанавливающиеся двигатели, мосты и самолеты, сократив их износ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы было описано явление, где куски металла трескаются, а затем снова соединяются без какого-либо вмешательства человека.

Впервые теория самовосстановления металлов была выдвинута в 2013 году на основе компьютерного моделирования, которое показало, что при определенных условиях металл должен быть способен "заращивать" трещины, образовавшиеся в результате износа.

Подтвердить ее удалось случайно в процессе экспериментов, где изначально планировалось оценить, как образуются и распространяются трещины в наноразмерном куске платины, при воздействии специально разработанной техники, позволяющей многократно натягивать концы нанокристаллического металла 200 раз в секунду в условиях вакуума. Примерно через 40 минут испытания один конец трещины снова сросся. Затем эксперимент был воссоздан на компьютерной модели, подтвердив, что явление, наблюдаемое в данном исследовании, было тем же самым, которое описывалось в теории годами ранее.

Многие механизмы этого процесса остаются неизвестными, поэтому в будущем планируется провести множество более подробных исследований.