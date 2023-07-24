В США появилась возможность поселиться в «ките» - ФОТО
В калифорнийском городе Санта-Барбара появилась возможность поселиться в доме в форме кита. Необычную недвижимость выставили на продажу за 3,25 миллиона долларов, передает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Объект под названием "Дом-кит" также доступен для аренды за 1,56 тысячи долларов за ночь. Здание было построено на заказ в 1978 году. Четырехэтажная постройка выглядит как кит, поедающий корабль. Вход выполнен в форме рта животного, а в его животе располагается внутренний дворик с бассейном, перетекающим в хвост.
Внутри дома три спальни и четыре ванные, кухня, гостиная с камином и столовая. Интерьер отличается большим количеством широких окон, а также наличием интересных элементов из камня и дерева. Помимо основного здания, на территории есть отдельный гостевой коттедж.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре