Два полнолуния, одно из которых станет особенно ярким, произойдут в августе

Луна в августе дважды будет полной. Одно из полнолуний совпадет с прохождением планетой ближайшей точки к Земле, в результате чего ее видимый диаметр будет казаться больше, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

Первое полнолуние произойдет 1 августа, а второе - в последний день месяца. При этом 31 августа полная Луна будет визуально казаться крупнее. Причиной явления станет то, что за несколько часов до полнолуния она достигнет точки орбиты, максимально близкой к Земле (перигея) - расстояния в 354 027 км от нашей планеты.

"На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. Поэтому период полнолуния 31 августа <...> можно назвать суперлунием 2023 года", - уточнили астрономы.

Луна в этот момент будет казаться примерно на 13,5% больше, чем во время прохождения самой дальней от Земли точки - апогея, считают ученые.

Два полнолуния

Наблюдение второго по счету полнолуния в течение одного календарного месяца можно отнести к особым событиям. Это явление принято называть "голубой" Луной, хотя оно и не связано с цветом спутника Земли. Считается, что неофициальный термин произошел от английского выражения "once in a blue moon" ("однажды во время "голубой" Луны"), что подчеркивает редкость события.

"Два полнолуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Случается, что и не каждый год", - пояснили в пресс-службе планетария, приведя в пример 2009 год. В среднем они наблюдаются каждые три года. В 2018 году жители планеты стали свидетелями двух "голубых" Лун в течение года.

В следующий раз два полнолуния можно будет увидеть в мае 2026 года.