НАСА рассказало о проектах жилых платформ для миссий на Луну и Марс

НАСА поделилось подробностями проектов жилых платформ для лунных и марсианских миссий. Агентство разрабатывает модули, системы жизнеобеспечения которых будут работать более тысячи дней.

Платформа для лунных миссий, Surface Habitat (SH), занимает центральное место в программе "Артемида". Два астронавта смогут находиться в модуле до 30 дней, а также он предназначен для размещения экипажей из четырёх человек на короткие сроки перед высадкой на Луну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабр, ожидается, что на Луне одновременно будут работать четыре астронавта, двое из которых будут жить в наземном модуле, а другие двое - в посадочном. Транспортировка между ними будет осуществляться с помощью марсохода.

В НАСА ожидают, что в будущем SH сможет поддерживать жизнеобеспечение четырёх членов экипажа на срок до 60 дней. Он также предназначен для работы в качестве системы поддержки для лунного посадочного модуля, в том числе для забора отходов и конденсата.

Дальнейшее развитие SH позволит проектировать марсианские миссии уже на Луне и работать с новым модулем под названием Mars Transit Habitat (MTH). Экипаж сможет подключаться к MTH напрямую или через лунную космическую станцию НАСА Gateway. Кроме того, некоторые конструктивные особенности SH, в том числе системы защиты от пыли, выработки и хранения энергии, будут применяться к будущим марсианским миссиям. Mars Transit Habitat позволит перевозить четырёх членов экипажа на Марс и и будет работать до 1200 дней.