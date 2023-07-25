Вещий сон принес женщине трехкратную победу в лотерею

77-летняя жительница штата Мэриленд, США, сорвала куш в лотерею три раза благодаря вещему сну. Об этом сообщает информационное агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина рассказала, что дважды увидела числа 7-11-33-35-39 во сне в 2008 году. "В то время с деньгами было туго, поэтому я молилась о финансовом благополучии. А потом мне приснились эти числа", - вспоминает она. Женщина сразу использовала цифры для участия в лотерее. Числовая комбинация принесла ей трехкратную победу: она выиграла 50 тысяч долларов в 2008, 2019 и 2023 годах.

Женщина узнала о последней победе, позвонив в офис лотереи и услышав номера выигрышных билетов розыгрыша. "Ну, эти числа были мне знакомы. Но я не закричала! Я сохранила спокойствие", - отмечает она.

Победительница планирует потратить денежный приз на оплату стоматологических услуг и отпуск.