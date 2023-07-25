«Хаббл» запечатлел «безмятежную» галактику UGC 12295

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел кажущуюся безмятежной галактику UGC 12295, находящуюся на расстоянии 192 млн световых лет от Земли. В 2015 году исследователи зафиксировали в этой галактике яркий взрыв сверхновой, что побудило учёных повернуть объективы "Хаббла" в сторону UGC 12295.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабр, расположение галактики по отношению к наблюдателю позволяет не только хорошо рассмотреть плотно закрученные спиральные рукава и яркий центр UGC 12295, но и проследить последствия произошедшего взрыва сверхновой.

Возможности "Хаббла" помогут исследователям выявить следы взрывов сверхновых, проливая свет на природу систем, в которых они находятся, а также на последствия взрыва.

Ранее космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел сверхновые SN2004 et и SN 2017eaw, расположенные на расстоянии 22 млн световых лет от Земли в галактике NGC 6946. Кроме самих сверхновых "Уэбб" поймал большое количество пыли, по всей видимости, появившейся в результате взрыва. Учёные предполагают, что обнаруженная пыль подтверждает теорию, что сверхновые сыграли ключевую роль в снабжении пылью ранней Вселенной.