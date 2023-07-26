Мужчина сорвал куш в лотерею, но отказывался верить уведомлению о выигрыше

Житель американского города Луисвилл, штат Кентукки, сорвал куш в лотерею и решил, что уведомление о выигрыше появилось из-за неисправности автомата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает WAVE.

Мужчина проверял билет в автомате в продуктовом магазине Best Stop Food Mart, когда на экране появилось объявление о том, что он выиграл крупную сумму. "Я подумал, что, возможно, что-то не так с автоматом. Я отсканировал билет два или три раза, чтобы убедиться в этом, а потом отдал билет кассирше и попросил ее проверить его", - рассказывает он.

Работница магазина подтвердила, что лотерейный билет американца победил в розыгрыше. Мужчина выиграл 225 тысяч долларов. "Мое сердце будто остановилось. Я просто не мог в это поверить", - вспоминает он.

Через некоторое время победитель отправился в офис лотереи и после уплаты налогов получил чек на сумму 160 тысяч долларов. Отмечается, что компания Best Stop Food Mart получит бонус в размере двух тысяч долларов (181 тысяча рублей) за продажу выигрышного билета.