В мире отыскали «горячую точку» изменения климата

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Средиземноморье горячей точкой глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно прогнозам, температура в некоторых частях страны может подняться до 46 градусов Цельсия. Волна тепла может оказаться самой продолжительной за всю историю наблюдений в Греции. Таким образом в мире отыскали очаг глобального потепления.

"Нас ждет трудное лето. Скажу то, что очевидно: от того, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморье, которое является горячей точкой изменения климата, нет волшебной защиты. Если бы она была, мы бы, очевидно, применяли ее", - заявил Мицотакис.