Гольфстрим может перестать существовать в 2025 году

Новое исследование предлагает, что система Гольфстрима может разрушиться уже в 2025 году. Остановка важных океанических течений, называемых Атлантической меридиональной оборотной циркуляцией (АМОЦ), приведет к катастрофическим климатическим последствиям. Об этом пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уже известно, что из-за глобального потепления АМОЦ находится в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет, и исследователи заметили признаки приближения к точке невозврата (перегиба) еще в 2021 году.

Согласно новому анализу, кардинальное изменение может произойти между 2025 и 2095 годами. Наиболее вероятным называется 2050 год, если глобальные выбросы углерода не будут сокращены.

Другие ученые отмечают, что предположения о том, как произойдет точка перегиба, и неопределенности в основных данных слишком велики для надежной оценки времени наступления катастрофы. Однако все они согласны, что перспектива разрушения АМОЦ вызывает крайнюю озабоченность и должна стимулировать быстрое сокращение выбросов углерода.

АМОЦ переносит теплую воду океана на север, где она охлаждается и погружается, обеспечивая течения Атлантики. Однако приток пресной воды из ускоряющегося таяния ледяного покрова Гренландии и других источников все больше "душит" течения.

Разрушение АМОЦ приведет к катастрофическим последствиям по всему миру, серьезно нарушая осадки, от которых зависит пищевое обеспечение миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке. Это приведет к усилению штормов и понижению температуры в Европе, а также к повышению уровня моря на восточном побережье Северной Америки. Кроме того, это угрожает Амазонскому лесу и ледникам Антарктики.

"Я думаю, что нам следует очень беспокоиться", - прокомментировал профессор Петер Дитлевсен из Копенгагенского университета в Дании, руководитель нового исследования. "Это будет очень большое изменение. АМОЦ работает уже 12 000 лет".

АМОЦ разрушалась и возобновлялась повторно в цикле ледниковых периодов, происходивших от 115 000 до 12 000 лет назад.