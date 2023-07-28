Искусственный интеллект займется проектированием арктической инфраструктуры

Искусственный интеллект научили проектировать промышленные объекты и портовые сооружения в Арктике.



Этой разработкой занимались учёные лаборатории "Интеллектуальные технологии городского планирования" исследовательского центра "Сильный ИИ в промышленности" ИТМО, передает Day.Az со ссылкой на severpost.ru.



Разработка поможет архитекторам, проектировщикам и инженерам всего за несколько минут создавать подробный план будущего объекта, который учитывает строительные нормы, особенности местности и суровые климатические условия.

Для использования ИИ-проектировщика не нужны навыки программирования. В основе разработки - технологии генеративного дизайна пространств, которые автоматически строят цифровую модель промышленной территории.



Она обучена уже на существующих успешных проектах различных объектов сооружений, а также на нормативной документации и инженерном программном обеспечении.

Чтобы сделать план нужного участка, достаточно выделить на карте область с площадью от 10 до 100 га, затем указать точки подключения к имеющимся транспортным коммуникациям и желаемые показатели.

Данные о климатических условиях - ветре, волнении моря, ледовых характеристиках, опасных гидрометеорологических явлениях - автоматически импортируются из 3D-модели атмосферы-льда-океана-грунта с учетом потенциального изменения климата.

В итоге пользователь получает интерактивную 3D-сцену. Ее можно рассмотреть со всех сторон, выбрать любое здание, узнать его тип, назначение, геометрию и даже экономические параметры.



Время генерации зависит от заданной площади, но обычно не превышает нескольких десятков минут. Готовый план инфраструктуры можно экспортировать в другие программы, сообщили в пресс-службе ИТМО.