Первые слушания о существовании НЛО прошли в конгрессе США

В конгрессе США прошли первые публичные слушания, посвященные теме существования внеземных цивилизаций и контакта с ними.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, экс-агент ЦРУ Дэвид Груш обвинил американские власти в сокрытии информации.

Например, по словам Груша, в США скрывают, что Минобороны обнаружили нечеловеческий биоматериал, а в правительстве существует множество секретных программ, связанных с технологиями НЛО.

"Я столкнулся с очень жестокой местью в результате своих обвинений. Это навредило мне как профессионально, так и лично", - заявил Груш.

Бывший агент ЦРУ также указал и на других людей, которые, по его словам, пострадали из-за сокрытия правительством США информации про внеземные цивилизации.