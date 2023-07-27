Первые слушания о существовании НЛО прошли в конгрессе США
В конгрессе США прошли первые публичные слушания, посвященные теме существования внеземных цивилизаций и контакта с ними.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, экс-агент ЦРУ Дэвид Груш обвинил американские власти в сокрытии информации.
Например, по словам Груша, в США скрывают, что Минобороны обнаружили нечеловеческий биоматериал, а в правительстве существует множество секретных программ, связанных с технологиями НЛО.
"Я столкнулся с очень жестокой местью в результате своих обвинений. Это навредило мне как профессионально, так и лично", - заявил Груш.
Бывший агент ЦРУ также указал и на других людей, которые, по его словам, пострадали из-за сокрытия правительством США информации про внеземные цивилизации.
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