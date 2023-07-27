10 признаков того, что ваш собеседник лжет

Как говорил герой одного популярного сериала, "лгут все", и в этом он был абсолютно прав. Лгут банкиры и нищие, родители и дети, преступники и полицейские, а больше всего лгут, конечно, чиновники - можно сказать, это неотъемлемая часть их работы.

Одни люди обманывают умело, другие лишь неуклюже пытаются скрыть истину, но так или иначе - лгут все. В некоторых случаях правда бывает гораздо причудливее простой, но лживой версии событий, поэтому прежде чем вывести предполагаемого лжеца на чистую воду, лучше убедиться, что он действительно водит вас за нос. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам некоторые характерные особенности поведения лжецов.

1. Взгляд в пол или прямо в глаза.

Если человек лжет, как правило, он избегает смотреть в глаза, чтобы не выдать себя. Однако некоторые лжецы напротив стараются как можно чаще встречаться взглядами с собеседником. Прямой взгляд "глаза в глаза" всегда придает повествованию правдоподобность, чем успешно пользуются многие искушенные и опытные обманщики. Если при разговоре вам никак не удается поймать взгляд собеседника, а затем он сам начинает пристально и настойчиво смотреть в глаза, не стоит верить словам этого лицемера.

2. Пространная речь с длинными фразами.

Лжецы склонны избегать прямых коротких фраз - чем длиннее монологи, тем неспешнее идет беседа, и у лгущего появляется больше времени, чтобы продумать дальнейшие фразы.

Весьма характерные для обманщиков вопросы вроде "Откуда ты взял эти сведения?" также используются для того, чтобы собеседник пустился в объяснения, дав лжецу возможность разработать другие шаги по дезинформации.

3. Позы и жесты.

Язык тела гораздо правдивее речи - тот, кто способен виртуозно ввести собеседника в заблуждение, далеко не всегда может контролировать мельчайшие проявления своей неуверенности.

Если человек говорит очень убедительно, но при этом ерзает на стуле, отворачивается от слушателя, постоянно скрещивает руки на груди или прикасается к своему лицу, полученную от него информацию лучше перепроверить.

4. Дополнительные подробности.

Некоторые обманщики в разговоре любят упоминать различные подробности - по их мнению, благодаря множеству деталей лживые россказни становятся более правдоподобными.

Собеседники далеко не всегда считают историю с лихо закрученным сюжетом и обилием "лирических отступлений" истинной, так что подобный прием часто только снижает доверие к рассказчику, но лжецов это не останавливает.

5. "Лучшая защита - нападение".

Если при беседе со лжецом вы посмели усомниться в его сведениях, будьте готовы к контратаке - скорее всего, лицемер изобразит глубочайшее возмущение вашей недоверчивостью, ближайшие несколько минут будет уверять, что человека честнее его вы не найдете на всем белом свете, а затем постарается перевести разговор на другие темы.

Как правило, люди, говорящие правду, так себя не ведут - им незачем избегать скользких тем в разговоре, так что они гораздо меньше нервничают и не пытаются обелить себя в глазах собеседника, а спокойно стоят на своем.

6. Несостыковки в различных версиях.

Лжецы часто украшают свои байки большим числом живописных деталей, но о действительно важном не говорят. Чтобы быть уверенным в том, что собеседник не скрывает чего-то важного и существенного, попробуйте незаметно записать его историю на диктофон, а затем вернуться к ней через несколько дней и обсудить некоторые подробности. Если на своеобразной "очной ставке" с самим собой собеседник путается в "показаниях", забыв, что он говорил ранее, скорее всего, ваши подозрения в "нечестной игре" обоснованны.

7. Движения глаз.

При разговоре с правшой обратите внимание, как движутся его глаза - если после заданного вопроса рассказчик смотрит вверх и влево - это свидетельствует, что он пытается что-то вспомнить, а перемещение взгляда вправо и вверх обычно происходит, если человек на ходу изобретает удобную для вас версию. Точно такое же явление, только в зеркальном отражении, наблюдается и у левшей: при обращении к памяти их глаза смещаются вправо и вверх, а когда подключается фантазия - вверх и влево. Если при этом руки дублируют движение глаз, это еще более явно говорит о возможном обмане.

Также лжецы во время разговора склонны чаще моргать и потирать глаза, так что если вы заметили подобные особенности поведения собеседника, но проблем со зрением у него нет, вероятнее всего он лжет.

8. Запах пота.

Строго говоря, если человек потеет, нельзя однозначно утверждать, что он лжец. Изменение уровня потливости - один из основных признаков обмана при проверке на детекторе лжи, но многие люди склонны интенсивно потеть при сильном волнении или стрессе, так что запах пота может служить лишь косвенным доказательством лживости, однако если человек не только внезапно вспотел, но и покраснел и даже начал заикаться - либо он чрезвычайно встревожен, либо вешает вам лапшу на уши.

9. Мимолетные гримасы.

Чтобы изобличить человека во лжи, внимательно следите за изменением выражения его лица - в начале разговора лжецы часто допускают промахи, позволяя истинной эмоции отразиться на их физиономии: это может быть легкая, почти незаметная полуулыбка или, напротив, подчеркнуто серьезная гримаса. Как правило, такие "мимические признания" длятся лишь несколько секунд, но по ним можно многое сказать о намерениях собеседника.

Некоторые люди подсознательно замечают, когда лжец на миг "снимает маску", но не отдают себе в этом отчета и не могут объяснить, чем вызван внезапный всплеск недоверия. Эту способность часто считают неким иррациональным "чутьем", но ничего сверхъестественного в этом нет - потренировавшись на лжецах, каждый может стать ходячим детектором лжи.

10. Повторение - мать невольного признания.

Собеседник рассказал вам подробную захватывающую историю, но уверенности в его словах нет? Попросите рассказать ее еще раз и при этом уточняйте некоторые детали, о которых он упоминал ранее. Если повествователь вдруг начинает задумываться и запинаться, вероятнее всего ни первая, ни вторая версии его рассказа не заслуживают доверия.