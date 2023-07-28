Астрономы зафиксировали гамма-всплеск рекордной длительности

Гамма-всплески - самые мощные астрофизические явления во Вселенной. На промежутке от нескольких секунд до нескольких минут они могут быть самым мощным высокоэнергетическим явлением на небе. Но недавно астрономы обнаружили гамма-всплеск, длившийся более тысячи секунд, с двумя вспышками гамма-излучения, которые отразились на мониторе гамма-излучения Fermi Gamma Ray Burst Monitor. Это настолько странное космическое событие, что астрономы не уверены в том, что его вызвало, но у них есть идея.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, гамма-всплески трудно изучать, поскольку они очень короткоживущие. Впервые они были обнаружены спутниками Vela, предназначенными для обнаружения ядерных испытаний во время холодной войны. Только через несколько лет после обнаружения они были рассекречены.

Несмотря на то, что вспышка гамма-излучения недолговечна, после них остаётся остаточное свечение, которое можно наблюдать в радио- и других диапазонах волн. Таким образом, у нас есть некоторые представления об их источниках. Большинство из них происходят на расстоянии миллиардов световых лет от Земли и, скорее всего, вызваны гибелью очень массивных звезд. Вспышка гамма-излучения испускается, когда звезда коллапсирует с образованием черной дыры. Некоторые гамма-всплески также могут быть вызваны столкновением нейтронных звезд с образованием черной дыры. Именно экстремальный гравитационный коллапс приводит к возникновению гамма-всплеска, но это также означает, что их самые высокоэнергетические всплески недолговечны. Так как же такая вспышка может длиться более 15 минут?

Судя по наблюдениям послесвечения, звезда-прародительница, скорее всего, не была особенно странной или экзотической. Характер послесвечения согласуется с другими, минутными гамма-всплесками. Таким образом, необычными были только длительность и характер двойного взрыва. И это может быть ключом к его пониманию. Одна из возможностей состоит в том, что гамма-всплески подверглись гравитационному линзированию со стороны массивного объекта.

Гравитационное линзирование происходит, когда свет от удаленного объекта искривляется галактикой или другим объектом, находящимся между нами и удаленным объектом. Это фокусирует свет гамма-всплеска, заставляя его казаться ярким в течение более длительного времени. Также гравитационное линзирование может создавать несколько изображений объекта. Например, свет от сверхновой может линзироваться по разным траекториям вокруг галактики, что позволяет нам увидеть вспышку света несколько раз в течение десятилетий. Эффект линзирования меньшего размера может объяснить, почему мы увидели две гамма-вспышки. Это может быть одно и то же излучение, линзированное по разным траекториям.