Удивительные вещи, которые тело делает без нашего ведома

В то время как мы целиком и полностью отождествляем себя со своим телом, у него на этот счет иные взгляды. Прямо сейчас в наших телах творятся невероятные вещи, причем без нашего на то согласия или хотя бы осознания изменений.

Печень - это рабочая лошадка

После мозга печень является, пожалуй, самым нагружаемым органом в человеческом теле, причем даже если никак специально этому не способствовать. Именно она выполняет около 500 отдельных функций, в числе которых выработка альбумина и хранения витаминов. Правда, такая многозадачность имеет одно "узкое" место, а именно склонность к большому количеству заболеваний, избежать большинства из которых поможет разве что строгая диета.

Мы светимся в темноте

К списку животных, которые излучают свет в темноте, теперь вполне можно добавить и человека. Согласно статье 2009 года в The Guardian, японские ученые успешно зафиксировали с помощью супер-чувствительной камеры слабое биолюминесцентное свечение вокруг человеческого тела. К сожалению, оно неощутимо для человеческого глаза и вряд ли сослужит большую службу науке, хотя было бы неплохо обходиться без подсвечивания смартфоном дороги в темном переулке.

Скоростные и медленные полосы в мозге

Из-за того, что нейронные клетки мозга различаются по форме и размеру, варьируясь от 4 до 100 микрометров (для сравнения, ширина человеческого волоса составляет 50 мкм), информация внутри него движется совершенно с разной скоростью. Самое уместное сравнение здесь будет с разными полосами движения на многополосной дороге, но в отличие от шоссе, на этом пути у мозга намного меньше шансов потерять ценный "груз".

Гуляющие белки

Мало того, что наш организм беспрестанно обновляется, так в нем еще все движется на молекулярном уровне. Это происходит благодаря специальным белкам кинезинам, которые словно пчелы перетаскивают молекулы с одного места на другое, постепенно буквально меняя их местами. Ученые предполагают использовать это открытие для лечения болезни Альцгеймера и болезни Хантингтона, правда, как именно пока понятно только им.

Фармацевтический завод внутри

Мы уже писали о способности некоторых людей пьянеть от простого хлеба или сахара за счет повышенного содержания дрожжей в кишечнике, но вот о выработке организмом аспирина вряд ли кто-то вообще слышал. В первую очередь это касается тех, кто ест много овощей и фруктов с высоким содержанием бензойной кислоты. Именно у таких людей наблюдается высокое содержание в моче салициловой кислоты, которая служит основным ингредиентом в составе аспирина. Осталось только придумать, как использовать это знание, и у ваших друзей-вегетарианцев станет больше поводов задирать нос.

Шумная голова

Сейчас мы говорим не о том навязчивом гуле, который может преследовать нас после шумного мероприятия, а о микровзрывах в черепной коробке, которые мерещатся в тот самый момент, когда вы только собираетесь отойти ко сну. Именно "мерещатся", так как к нашей голове этот шум не имеет никакого отношения, являясь плодом так называемого exploding head syndrome. Кстати, ученые так и не выяснили, что его может вызывать, но уверяют, что никакого вреда "бумы" в голове организму не приносят.

Наш рост меняется в течение дня

Самый максимальный рост наше тело имеет в самом начале дня, как только мы приподняли его с кровати. Далее жидкость в межпозвоночных дисках на протяжении всего дня дает небольшую усадку, выступая в роли амортизатора для человеческого "каркаса". При этом люфт может составлять от одного до пары сантиметров, но за ночь потерянные миллиметры вновь вернуться к вам, так что не стоит переживать.

Мозг теряет контроль

Ночной сон хоть и позволяет нашему организму отдыхать и перезагружаться, но на деле мозг отпускает бразды правления телом лишь в период быстрого сна. Для таких фаз характерны движения глаз под закрытыми веками, а также сердечный ритм, температура тела и артериальное давление, привычные для периода бодрствования человека. Например, вы вполне можете начать дрожать, чтобы немного согреться в фазе быстрого сна, в то время как в период сна медленного просто бы начали мерзнуть.

Ушная сера - отличное чистящее средство

Несмотря на то, что человек всеми силами пытается очистить свои органы слуха от ушной серы, она на самом деле служит очень важной цели для нашего здоровья. Являясь сильнейшим антибактериальным средством, сера нейтрализует не только бактерии, грибки и вирусы, но даже может бороться с достаточно серьезной инфекцией золотистого стафилококка! Так что не проверяйте слишком сильно проникающие способности ватных палочек, да и про глубокую очистку ушей тоже неплохо бы забыть.

Застенчивая краснота

Легкий румянец при испуге или встрече с человеком, которому мы симпатизируем, - это реакция, по мнению самого Чарльза Дарвина, самая человеческая из всех созданных эволюцией. Правда, ученые пока не могу точно сказать, отчего именно происходит расширение капилляров в щеках, где этих мельчайших сосудов больше, чем в любой другой части тела. Вероятно, это какой-то остаточный рефлекс, подчиненный мозговым сигналам.

Смех убивает боль

Когда в следующий раз ударитесь мизинцем о ножку кровати, не впадайте в бешенство, грозясь отпилить к чертям эту калечащую преграду, а лучше постарайтесь сверкнуть остроумием, отметив, что еще 5 таких ударов и мизинец точно станет вашим секретным боевым оружием. Главное, естественным смехом запустить механизм выработки эндорфинов нервной системой и гипофизом, которые как раз и выступят в роли природного обезболивающего и помогут быстрее справиться с болью. Кстати, позитивные люди в целом имеют более высокий болевой порог, что доказывает возможность тренировки в себе йога через веселье.

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