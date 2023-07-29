Провозглашена эра «глобального кипения»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эпоха глобального потепления закончилась, и провозгласил эру "глобального кипения". Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Таким образом генеральный секретарь отреагировал на заявления ученых о том, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

"Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего. Но это возможно только с драматическими, немедленными действиями по борьбе с изменением климата", - подчеркнул Гутерриш.